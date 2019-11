Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zondagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Woonprogramma: Property of Brothers: Forever Home

16.30 - 17.30 uur op TLC

Nora is getrouwd met Diego en ze wonen in een gigantisch jarenzeventighuis. Maar niet alleen, want Diego's ouders en oma wonen er ook. Nora vindt dat niet erg, maar ze wil wél een leuke inrichting in het huis.

Dit zijn de 10 beste series die nu op Videoland staan.

Reisprogramma: Flying to The Ends of The Earth

21.50 - 22.40 uur op Eén

De Britse piloot Arthur Williams bezoekt een mijn die vijf keer zo diep is als de kliffen van Dover. Later in deze aflevering crasht er ook nog een helikopter.

Documentaireserie: Chinese Dromen

20.20 - 21.15 uur op NPO2

China probeerde de bevolkingsgroei af te remmen met zijn eenkindpolitiek, waarbij het tot 2015 strafbaar was om een tweede kind te hebben. Ruben Terlou praat met ouders die hun ene kind verloren. Ze vinden steun bij elkaar over het gemis van een toekomst.

Dit is er in november verder te zien op tv.

Muziekprogramma: Het Mooiste Liedje van Nederland

21.00 - 22.45 uur op SBS6

Vorige week zong Marco Borsato het nummer Zeg Me Dat Het Niet Zo Is van Frank Boeijen. Vanavond is alweer de laatste aflevering van Het Mooiste Liedje van Nederland.

Dit zijn de 10 beste series die nu op Netflix staan.

Film: Twilight

20.30 - 22.45 uur op SBS9

Bella Swan (Kristen Stewart) gaat bij haar vader wonen in het saaie stadje Forks. Op haar nieuwe middelbare school ontmoet ze de mysterieuze Edward (Robert Pattinson). Al snel vallen ze voor elkaar, maar Edward blijkt een vampier te zijn…

Dit zijn de 10 beste films die nu op Netflix staan.