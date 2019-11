De Italiaanse zanger Andrea Bocelli vindt het absurd dat concerten van operazanger Plácido Domingo worden afgelast omdat die door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van seksuele intimidatie. Dat zegt Bocelli dinsdag tegen Associated Press.

"Ik ben verbijsterd door wat er gebeurd met deze fantastische artiest", aldus Bocelli over hetgeen Domingo de afgelopen maanden meemaakte. "Ik begrijp dit niet. Morgen kan een vrouw dus ook gewoon roepen dat Andrea Bocelli haar tien jaar geleden heeft aangerand. Vanaf dat moment wil niemand dan meer met mij zingen en de operahuizen bellen me dan ook niet meer. Het is absurd."

Volgens Bocelli mag niemand oordelen in dit soort zaken voordat de beschuldigde persoon ook daadwerkelijk schuldig is bevonden en veroordeeld. "Als dat gebeurt met Domingo zal ik mijn morele oordeel over deze persoon natuurlijk aanpassen, maar niet mijn mening over zijn artistieke kwaliteiten. Want dat zijn namelijk twee verschillende dingen."

Bocelli is momenteel in voorbereiding op zijn tour door de Verenigde Staten die in december begint in San Francisco, de plaats waar onlangs nog een concert van Domingo werd afgelast.

Twintig vrouwen beschuldigen Domingo inmiddels van seksuele intimidatie. De operazanger zou hen onder meer ongewenst betast hebben, aangedrongen hebben op intieme ontmoetingen en telefonisch lastig gevallen in de nachtelijke uren. Domingo claimt onschuldig te zijn.