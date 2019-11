De Engelse metalband Iron Maiden geeft op 9 juli een concert in Weert in het kader van hun Europese Legacy of the Beast-tour.

Voorprogramma's tijdens de show op het evenemententerrein in Weert zijn Alter Bridge en Airbourne. De reguliere kaartverkoop start op donderdag 14 november om 10.00 uur.

Iron Maiden bezocht sinds het begin van de Legacy of the Beast-tour al 39 landen. Tijdens de show speelt de band vele hits uit het totale repertoire. De laatste keer dat de mannen in Nederland optraden was in juli 2018. Toen gaven ze een concert in Gelredome in Arnhem.

De metalband is al sinds 1975 actief en maakte al zestien studioalbums. In de jaren tachtig en negentig behaalden ze ook de Nederlandse hitlijsten met nummers als Wasted Years, Can I Play With Madness en Be Quick Or Be Dead.