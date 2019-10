Igone de Jongh, die donderdagavond in Romeo en Julia haar laatste voorstelling bij Het Nationale Ballet danste, heeft direct na afloop de Frans Banninck Cocqpenning gekregen uit handen van burgemeester Femke Halsema. De ballerina ontving de onderscheiding vanwege haar grote verdiensten als eerste soliste bij Het Nationale Ballet en haar bijdrage aan de Nederlandse dans.

De Jongh maakte eind augustus bekend na 24 jaar te stoppen met Het Nationale Ballet. "Ik vertrek in mijn 24e jaar bij Het Nationale Ballet, het mooiste gezelschap van de wereld. Het voelt vreemd, maar tegelijkertijd ook goed om te vertrekken op het hoogtepunt", vertelde de veertigjarige danseres destijds.



"Ik vind het fijn om straks als zelfstandig danseres onafhankelijk invulling te geven aan de laatste jaren van mijn carrière", vertelde De Jongh over haar besluit dat naar eigen zeggen gepaard ging met intense emoties.



De Frans Banninck Cocqpenning wordt sinds 1996 toegekend aan personen die zich minstens twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam.



Tot de andere prominenten die de onderscheiding hebben ontvangen behoren onder anderen Herman van Veen, André van Duin en Liesbeth List.

De Jongh kreeg in 2016 Gouden Zwaan

De Jongh volgde haar opleiding aan de Nationale Balletacademie in Amsterdam en The Royal Ballet School in Londen. In 1996 begon de geboren Haarlemse als adspirant bij Het Nationale Ballet. Op 23-jarige leeftijd promoveerde ze tot eerste soliste.



Tijdens de Nederlandse Dansdagen 2016 ontving de ballerina de Gouden Zwaan voor haar bijdrage aan de Nederlandse dans. Om diezelfde reden werd ze in december van datzelfde jaar benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.



Sinds 2015 is De Jongh als jurylid te zien in het tv-programma Dance Dance Dance.