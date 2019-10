Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag verzocht de gijzeling van NOS-verslaggever Robert Bas te beëindigen. De officier van justitie zegt geen nut te zien in het verder vasthouden van Bas omdat hij al heeft laten weten te zullen blijven zwijgen.

Bas werd donderdag door de rechtbank in gijzeling genomen omdat hij als getuige weigerde antwoorden te geven in een strafzaak die draait om de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014.

Bas beriep zich op zijn verschoningsrecht als journalist omdat anders zijn bron en hijzelf gevaar zouden lopen.

Het OM zegt de visie van de rechter-commissaris te delen dat Bas in dit geval geen aanspraak kan maken op het verschoningsrecht omdat zijn bron bij naam en toenaam bekend is en het gesprek is afgeluisterd.

Ook advocaat verdachte voor vrijlating

Ook Ed Manders, de advocaat van René F. die verdacht wordt van het opdracht geven voor de moord op het eigenlijke doelwit Dennis van den Berg, is voor de vrijlating van Bas.

F. zit overigens niet vast omdat de rechter oordeelde dat de belastende getuigenverklaringen tegen de man eerst op betrouwbaarheid getoetst moesten worden. F. mocht dit in vrijheid afwachten en daarom werd zijn voorlopige hechtenis geschorst.

F. ontkent stellig ook maar iets te maken te hebben met de moord op Zweekhorst.

Raadkamer doet vrijdagmiddag uitspraak

De raadkamer kwam vrijdag om 13.30 uur bijeen en doet naar verwachting 17.15 uur uitspraak over de gijzeling van Bas.