Presentatrice Gallyon van Vessem (50) heeft maandag haar laatste uitzending van Hart van Nederland gepresenteerd. Na zestien jaar kwam er zo een einde aan haar loopbaan bij SBS 6.

In een dankwoord aan het einde van het programma bedankte ze haar collega's en de kijkers. "Het was heel eervol om al die jaren dit programma te mogen presenteren. De afgelopen weken ontving ik heel veel hartverwarmende reacties. Hart van Nederland gaat een andere fase in, maar zonder mij. Ik vertrek echter wel met de allermooiste herinneringen en kijk terug op een prachtige tijd."

In Shownieuws ging de presentatrice direct na Hart van Nederland dieper in op haar vertrek: "Het voelt surrealistisch, alsof ik in een film leef. Het is een afscheid met pijn in het hart. Ik kan me niet voorstellen dat het over is. Het was voor mij niet zomaar een baan, maar echt een belangrijk onderdeel van mijn leven, zestien jaar lang."

Begin oktober bevestigde SBS dat het vertrek van Van Vessem en ook Selma van Dijk onderdeel is van hervormingen bij het nieuwsprogramma. Van Vessem en Milika Peterzon begonnen in 1995 samen als eerste presentatrices bij Hart van Nederland. In 1997 verliet Van Vessem SBS6 tijdelijk, maar ze keerde in 2004 terug om Hart van Nederland opnieuw te presenteren.