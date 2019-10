Cliff Richard kondigde maandag op zijn 79e verjaardag aan dat hij volgend jaar weer op tournee gaat.

De tournee gaat The Great 80 Tour heten en zal verschillende plaatsen in Engeland bezoeken waaronder Royal Albert Hall in Londen. Vorig jaar bracht Richard een nieuw album uit (Rise Up and Reborn) waarmee hij hoopte zijn carrière nieuw leven in te blazen. Die carrière kwam op een laag pitje te staan toen de zanger werd beschuldigd van kindermisbruik. Richard werd hier uiteindelijk niet voor vervolgd vanwege onvoldoende bewijs.

De kaartverkoop voor The Great 80 Tour begint 25 oktober. In zijn carrière had hij alleen al in Engeland veertien nummer 1-hits en verkocht Sir Cliff wereldwijd meer dan 250 miljoen platen.