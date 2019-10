Pathé gaat in samenwerking met Vendôme Group en Moonriver TV een miniserie maken over de brand in de Notre-Dame op 15 april. De serie zal internationaal te zien zijn, meldt Variety maandag.

In de serie zal de tijdlijn van de gebeurtenissen na 15 april gevolgd worden, toen de brand in de kathedraal werd gesignaleerd. "De Notre-Dame is meer dan een gebouw: Parijs is er geboren en ze is onderdeel van de ziel van de stad", zegt Philippe Rousselet, een van de makers van de serie.

Het programma is geïnspireerd door Chernobyl en wordt net als deze serie vanuit meerdere perspectieven verteld. Hoewel er vooral Engels wordt gesproken in het programma, zullen sommige personages andere talen spreken, om de serie zo realistisch mogelijk te maken. De producenten maken de serie samen met The New York Times.

"Deze dramatische serie zal het ware verhaal vertellen over wat er tijdens die hartverscheurende avond is gebeurd, maar het gaat niet alleen om de gebeurtenissen op 15 april", aldus Rousselet. "De serie vertelt een universeel verhaal, ook over de cultuur van Frankrijk."

Na de tragische brand zijn door organisaties en mensen van over de hele wereld honderden miljoenen euro's opgehaald voor de wederopbouw van de Notre-Dame. Het doel is om de kathedraal binnen vijf jaar weer open te stellen voor publiek. Deskundigen voorspellen dat het tientallen jaren duurt om de kerk terug te brengen in de oude staat.