Los Angeles Kings, een ijshockeyteam uit de National Hockey League, gaat na een verzoek van fans een spandoek van Taylor Swift bedekken. Het doek zal niet meer te zien zijn tijdens de thuiswedstrijden die ze spelen in het Staples Center, meldt TMZ.

Het spandoek hangt in het sportcomplex waar de club hun thuiswedstrijden speelt en Swift een aantal uitverkochte concerten speelde. Fans hebben echter aangegeven niet blij te zijn met de advertentie. De L.A. Kings geven hier gehoor aan en gaan de posters bedekken.

Een woordvoerder van het team zei dat het team het belangrijk vindt om te luisteren naar de fans. "De band met onze fans is het belangrijkst, en zij hebben duidelijk laten weten dat het spandoek niet hoort bij een wedstrijd van de Kings. We vinden het geen probleem om het doek bij onze wedstrijden te bedekken en zien het als een kans om aan onze fans te laten zien dat hun mening belangrijk is."

De oorzaak van de oproep van hun fans vloeit mede voort uit bijgeloof. De L.A. Kings hebben namelijk nog geen belangrijke wedstrijd gewonnen sinds het doek in het sportcomplex hangt. Hoewel Bailey, de mascotte van de L.A. Kings, eerder nog op Twitter plaatste dat het team ongeslagen is sinds het spandoek bedekt werd, verloren ze daarna een wedstrijd van de Vegas Golden Knights.