Acteur Alec Baldwin en zijn vrouw Hilaria krijgen een dochter. Het stel maakte zaterdag het geslacht van hun baby bekend op Instagram.

De Baldwins deelden het nieuws in een video, waarin zij ook hun vier andere kinderen verrasten. "Onze bekendmaking. We zijn zo verheugd", schreef Hilaria bij het bericht. In de video is te zien hoe haar kinderen elk een pop krijgen, gewikkeld in een witte deken. Als hun dochter Carmen de pop uitpakt en een roze rompertje tevoorschijn komt, roept ze: "Het wordt een meisje!"

De Baldwins maakten het nieuws van de komst van hun nieuwe kindje eind september bekend met een echo, ook via Instagram. "We hebben vier kinderen. Ze wilde er nog een, dus we krijgen er nog een", zei Baldwin onlangs over zijn vrouw in een interview.