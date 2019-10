Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zondagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Nieuwsprogramma: Zondag met Lubach

21.10 uur op NPO3

Arjen Lubach is terug voor alweer het tiende seizoen van zijn satirische nieuwsshow. Behalve programmamaker is hij ook cabaretier, muziekproducent, schrijver en tot voor kort de helft van dj-duo The Galaxy. In Zondag met Lubach vertelt hij al het belangrijke nieuws op een grappige manier.

Muziekprogramma: Het Mooiste Liedje van Nederland

20.00 uur op SBS6

Wat is de mooiste hit van Nederland? Johnny de Mol gaat op zoek naar het prachtigste lied. In elke aflevering komen tien nummers voorbij. Gerard Ekdom geeft achtergrondinformatie en een vakjury stuurt er wekelijks twee naar de finale.

Misdaadserie: Stanley H.

20.15 uur op NPO3

Stanley Hillis was een van de beruchtste criminelen die Nederland kende. In 2017 brachten Vico Olling en Martijn Haas een boek over hem uit, getiteld De Ouwe Kouwe. Een prestatie van formaat aangezien er weinig bekend was over Hillis. Nu is er een tv-serie met Jeroen Spitzenberger als Hillis.

Actiefilm: The Bourne Legacy

20.30 – 23.10 uur op Veronica

Aaron Cross (Jeremy Renner) neemt deel aan operatie Outcome, een experiment dat met behulp van pillen en genetische modificaties bijna onverslaanbare agenten probeert te creëren. Als het project wordt gestopt, lopen alle deelnemers gevaar. Om te kunnen overleven, moet Aaron aan meer pillen zien te komen.

Horrorfilm: Scream

23.15 – 0.05 uur op SBS9

In Santa Rosa, de woonplaats van scholiere Sidney (Neve Campbell), is sinds kort een seriemoordenaar actief die het heeft voorzien op jongeren. Sidney en haar vrienden moeten hem zien te stoppen.