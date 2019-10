Prins Constantijn voelde zich in zijn jeugd machteloos over de depressie waar zijn vader prins Claus aan leed. In een interview met RTL Nieuws ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag vertelt de prins dat hij het soms moeilijk vond om zich in te leven in zijn vader.

"Ik begreep niet in welke wereld hij zat. Iemand kan op een moment heel normaal zijn en dan ineens heel erg in de put zitten", vertelt prins Constantijn over zijn vader. "Ik vond het moeilijk om te helpen en me in te leven in wat hij meemaakte. Daar voelde ik me redelijk machteloos over. Ik denk wij allemaal wel."

De vijftigjarige prins herinnert zich dat hij weleens ruzie had met zijn vader. "Dat had dan enorme impact op hem. Hij trok het heel slecht als de familie niet in harmonie was, terwijl het soms best goed is voor kinderen om een keer ruzie te maken."

Prins Constantijn benadrukt dat hij niets is tekortgekomen in zijn jeugd. "Ik heb absoluut niet het gevoel dat ze ons hebben verwaarloosd." Ook vindt hij dat zijn ouders hem veel vrijheid gaven. "Ze hadden het gevoel dat wij buitenshuis niet zoveel vrijheid hadden als andere kinderen, dus ze zeiden altijd: je mag iedereen meenemen. Ze hebben ons behoorlijk wat ruimte en vertrouwen gegeven."

Hoewel prins Constantijn normaal gesproken niet over zijn privéleven praat, ging hij voor zijn vijftigste verjaardag in gesprek met presentatrice Diana Matroos. Het volledige interview wordt zondagavond om 22.30 uur uitgezonden op RTL 4.

Prins Claus werd in 1982 en 1983 meerdere malen opgenomen en behandeld voor een depressie. De prins die in 1966 met prinses Beatrix trouwde, overleed in 2002.