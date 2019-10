Ryan Phillippe (45) heeft een schikking getroffen met zijn ex-vriendin Elsie Hewitt (23), die claimde dat de Cruel Intensions-acteur haar had aangevallen. Dit schrijft Page Six vrijdag.

De schikking werd donderdag getroffen. Hewitt klaagde de acteur aan voor 1 miljoen dollar (ruim 900.000 euro) omdat hij haar in een dronken bui sloeg, schopte en van de trap af gooide. Dit zou plaats hebben gevonden in september 2017.

Phillippe ontkent de beschuldiging en vermoedt dat zijn ex hem financieel uit wilde buiten. De acteur verklaarde in mei dit jaar over de ruzie en vermeende mishandeling: "Ze weigerde om het huis uit te gaan. Op een bepaald punt dacht ik eraan om haar eruit te zetten en de deur dicht te doen. Ik wist niet wat ik anders moest doen."

De acteur verklaarde dat het niet in hem opkwam om de politie te bellen, omdat hij bekend is. "Ik wilde dat soort aandacht niet op mijn persoon vestigen. Ik heb geprobeerd haar op te tillen als een baby. Ik droeg haar als een kind; met een arm onder haar rug en een arm onder haar benen. Ik heb het één stap uitgehouden, daarna viel ik terwijl ik haar vasthield. Dat was het."