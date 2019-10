Actrice Jane Fonda (81) is vrijdag gearresteerd in het Amerikaanse Washington omdat zij onwettig actievoerde voor het klimaat namens de groep Oil Change International. Naast Fonda zijn ook vijftien anderen van de groep opgepakt. Dit schrijft The Hollywood Reporter.

Fonda en de andere klimaatactivisten zijn opgepakt voor samenscholing, belemmeren van de openbare orde en het veroorzaken van overlast. De actrice werd geboeid en afgevoerd in een politieauto. Niet lang na haar arrestatie verschenen video's van de gebeurtenis online.

Eerder schreef Fonda over haar deelname aan klimaatprotesten. "Ik zal elke vrijdag in de hoofdstad zijn, geïnspireerd en gesterkt door de geweldige beweging die onze jeugd heeft opgestart", aldus Fonda, die zich ook positief uitliet over klimaatactivist Greta Thunberg, donderdag op haar eigen website.

De actrice is naar eigen zeggen naar Washington verhuisd om elke vrijdag deel te kunnen nemen aan de klimaatprotesten. "Ik kan niet meer toekijken hoe de politiek de industrieën negeert die onze planeet kapotmaken voor eigen gewin."