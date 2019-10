De makers van South Park hebben spottend hun excuses aangeboden aan China. De regering maakte de serie grotendeels onbeschikbaar in het land, na een aflevering waarin een personage onder andere slavenarbeid moet verrichten in China.

In een nieuwe aflevering moet Randy, de vader van een van de hoofdpersonages, slavenarbeid verrichten nadat hij gevangen wordt genomen tijdens een bezoek aan China. Ook moet hij zich onderwerpen aan de Communistische Partij van China.

De meeste South Park-afleveringen zijn nu onbeschikbaar in China. "We heten de Chinese censuur welkom in onze huizen en onze harten", luidt het excuus. "Lang leve de Communistische Partij! Ook wij houden meer van geld dan vrijheid en democratie."

Vermoedelijk viel ook de rol die Winnie de Pooh in de aflevering speelde niet in goede aarde bij de Chinese regering. Winnie de Pooh is eerder verbannen in China omdat hij op internet werd vergeleken met president Xi Jinping.