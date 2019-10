De Club van Sinterklaas bestaat twintig jaar en geeft een theatertour van 17 november tot 4 december om het te vieren. Sinterklaas en de Pieten van De Club komen onder andere naar Utrecht, Rotterdam en Groningen om daar op treden met hun grootste hits.

De nummers Amerigo, Chocola en Pieten van De Club zullen ten gehore worden gebracht. Daarnaast kunnen bezoekers als eerst naar de nieuwe nummers van De Club van Sinterklaas luisteren.

De Club van Sinterklaas komt naar het Beatrixtheater in Utrecht, Luxor in Rotterdam en Martiniplaza in Groningen. Ook doet de theatertour Middelburg en Terneuzen in Zeeland aan.

De Club van Sinterklaas is vooral populair vanwege de televisieserie op het toenmalige Fox Kids. In 2012 kwam de eerste film met de goedheiligman uit. Vanaf 17 oktober is de nieuwe film met Sinterklaas te zien: Waar is het Grote Boek van Sinterklaas? Eerder vierde Sinterklaas met zijn Pieten feest in Rotterdam Ahoy.