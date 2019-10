Pete Doherty, zanger van de band The Libertines, mag zes maanden lang niet autorijden omdat hij te hard reed. Ook heeft Doherty een boete gekregen van 9.200 pond (zo'n 10.300 euro). Dit schrijft New Musical Express.

Het is de vierde keer dat de zanger betrapt is op te hard rijden en daarom krijgt hij een boete. Doherty's excuus was dat hij de snelheid niet kon lezen omdat het licht van zijn dashboard stuk was.

De muzikant werd betrapt in Cliftonville, Kent. Hij vertegenwoordigde zichzelf in de rechtbank.

Doherty (39) bracht in april het eerste album van zijn nieuwe band uit, getiteld Peter Doherty & The Puta Madres. De band zou afgelopen zomer in Nederland een optreden geven maar moest dit afzeggen vanwege een zoekgeraakt paspoort van Doherty.

The Libertines was de spraakmakendste Britse rockgroep van de eerste jaren van deze eeuw. In 2004 barstte echter de bom en bij de opnamen voor het tweede album moesten er zelfs lijfwachten worden ingehuurd om te voorkomen dat Doherty en medebandleider Carl Barât elkaar aan zouden vliegen.