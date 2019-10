Steve Greenberg, een van de advocaten van R. Kelly, pleit in de rechtbank voor de vrijlating van de r&b-zanger omdat de artiest in slechte gezondheid verkeert, schrijft The Guardian dinsdag.

Kelly heeft volgens zijn advocaat angstaanvallen, een onbehandelde hernia en geen gevoel in een van zijn handen. In een nieuwe rechtszitting claimt Greenberg dat Kelly in de gevangenis niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.

Kelly is het daarnaast oneens met de beperkingen die hij opgelegd heeft gekregen. Zo mag hij, als het gaat om bezoek buiten familie om, maar één persoon op zijn bezoeklijst zetten. Na negentig dagen kan hij een andere naam opgeven. Kelly kan hierdoor maar een van de twee vrouwen zien met wie hij samenwoonde.

Voor de rest mogen er geen vrienden of collega's op bezoek komen. "Dat hoort niet", aldus Greenberg. Een hoorzitting over de status van Kelly's rechtszaak staat op 2 oktober. De rechtszaak zelf vindt plaats in april 2020.

Kelly werd in juli gearresteerd voor meerdere seksuele aanklachten waaronder seks onder dwang, mishandeling en seks met minderjarige meisjes.