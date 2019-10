Davina Michelle komt op 26 maart 2020 naar AFAS Live. Ze zal hier voor het eerst een eigen show geven, maakte MOJO bekend.

De zangeres is erg te spreken over haar eerste concert. "Ongelofelijk dat ik in een jaar tijd van performen voor een cameralens nu mag optreden in mijn eigen show voor duizenden mensen", aldus Michelle. "We zijn al druk bezig met de vormgeving en het wordt echt een spektakel."

Michelle werd in één klap beroemd met haar cover op YouTube van het nummer What About Us van Pink die door de artiest zelf werd bekeken en geprezen. Daarna scoorde ze een hit met het nummer Duurt te lang van Glen Faria.

Michelle trad dit jaar onder meer op in het voorprogramma van Pink op het Malieveld en bracht samen met Marco Borsato en Armin van Buuren het nummer Hoe Het Danst uit, dat een grote hit werd.

De kaartverkoop voor het concert van de zangeres in AFAS Live gaat vrijdag 4 oktober van start om 10.00 uur.