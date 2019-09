Demi Moore heeft voor het eerst verteld over een verkrachting op vijftienjarige leeftijd. Volgens de actrice zei de man die haar verkrachtte dat hij 500 dollar aan haar moeder had betaald. Dit zegt de 56-jarige Moore in een interview met Good Morning America.

Ook in haar net verschenen boek Inside Out vertelt ze over de gebeurtenis. "Het was verkrachting en groot verraad. Dit werd duidelijk toen de man vroeg: 'Hoe voelt het om verkocht te worden door je moeder voor 500 dollar?'"

Moore's moeder was een alcoholiste die haar tienerdochter meenam naar kroegen om de aandacht van mannen te trekken, maar ze gelooft niet dat haar moeder door de man is betaald. "Diep vanbinnen geloof ik dat niet. Maar ze gaf hem wel toegang tot onze woning en bracht mij in gevaar."

Moore was een tijd lang de bestbetaalde actrice in Hollywood. Ze brak door met haar rollen in Blame It on Rio en St. Elmo's Fire.