Alex Klaasen (43) heeft na zijn theatershow Showponies 1 veel te maken gehad met vooroordelen van heteromannen. Dit zegt de cabaretier, onder meer bekend van Gooische Vrouwen, Toon en Koppensnellers, in een interview met het AD.

Homoseksualiteit is een belangrijk onderwerp tijdens Klaasens optredens, waar veel heteromannen met hun partner naartoe gingen. "Soms sprak ik na afloop een aantal van die mannen die zeiden dat ze het heel gay vonden, maar wel een heel leuke avond hadden. Een wonderlijke opmerking, want het is een compliment en belediging in één."

De cabaretier zegt dat hij zich hier eerst aan stoorde. "Ja, ik ben homo, ook dat is een deel van mij. Ik kan niet een beetje meer of minder gay zijn. Later werd ik milder. Klaarblijkelijk kwamen die mannen in conflict met hun vooroordeel en hebben dat, bewust of onbewust, erkend."

Klaasen heeft daarentegen ook veel positieve reacties gekregen van met name ouders. "Ik kreeg veel mails: 'We waren bij je show en eenmaal thuis is onze zoon uit de kast gekomen.' Dat is toch fantastisch?"