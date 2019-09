De masseur die Kevin Spacey aanklaagde wegens seksueel overschrijdend gedrag, is overleden. Dit blijkt uit documenten van de rechtbank in handen van Variety.

De masseur, die graag anoniem wilde blijven, had in oktober 2016 een sessie met de acteur. Hij besloot in september 2018 een aanklacht in te dienen, omdat Spacey hem tijdens de massage zou hebben gedwongen het geslachtsdeel van de acteur vast te houden. Ook zou de acteur geprobeerd hebben hem te zoenen.

Het advocatenteam van Spacey kreeg op 11 september al te horen dat de masseur is overleden. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Ook is het nog onduidelijk wat er precies gaat gebeuren met de rechtszaak die gepland staat voor juni 2020. Dit is de laatste rechtszaak die momenteel tegen de acteur is aangespannen.

Spacey werd eerder ook verdacht van het aanranden van een destijds achttienjarige man in een restaurant. Deze aanklachten werden echter ingetrokken nadat de aanklager zich tijdens een verhoor beriep op zijn zwijgrecht.