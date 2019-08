De Amerikaanse rapper A$AP Rocky stond zondagavond op Lowlands. "Ik heb het grootste deel van de zomer op een plek gezeten waar ik niet wilde zijn, dus ik ben blij dat ik hier ben", zei hij tegen het publiek.

Lange tijd was het onzeker of de veelbesproken rapper, die afgelopen week in Zweden werd veroordeeld wegens mishandeling, naar Biddinghuizen zou komen, maar hij beklom zondagavond toch het podium van Lowlands. "Praise the Lord. He's here!", aldus het festival op Twitter.

De Amerikaan gaf in de Alpha-tent een show van een uur en al snel ontstonden, al dan niet aangemoedigd door A$AP Rocky, in alle hoeken van de tent moshpits. De rapper verzamelde ondertussen bh's van fans uit het publiek.

Hoewel de uitpuilende Alpha-tent van voor tot achter meesprong en zelfs riep om meer, waren de reacties op sociale media wat lauwtjes. Verschillende mensen laakten het feit dat hij meerapte met een tape en vonden zijn show maar matig.

A$AP Rocky, die eigenlijk Rakim Mayers heet, kreeg woensdag een voorwaardelijke straf opgelegd nadat hij in juni betrokken was bij een vechtpartij in Stockholm. De zaak werd breed uitgemeten in de internationale pers, zeker nadat de Amerikaanse president Donald Trump probeerde om hem vrij te krijgen.