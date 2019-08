Premier Mark Rutte was zondag te gast in de talkshow Villa Lowlands op het Lowlands-festival in Biddinghuizen. "Een geslaagd Lowlands-debuut", zo blikt hij er zelf via Twitter op terug.

Gekleed in een grijze polo, jeans en blauwe All Star-gympen liet de premier zich interviewen door presentatoren Roel Maalderink en Martijn de Greve. Vooraf werd hij door festivaldirecteur Eric van Eerdenburg rondgeleid over het terrein.

Het publiek mocht kiezen op welke muziek Rutte het podium opkwam: een nummer van Coldplay, Calvin Harris of Bruno Mars. Nadat alle stemmen waren geteld klonk Uptown Funk van Bruno Mars door de speakers bij aanvang van het gesprek.

Vooraf was afgesproken dat het interviewthema Onderwijs & Ontwikkeling zou zijn, ook op verzoek van het publiek. Volgens Lowlands-gasten en recensenten kwamen die twee onderwerpen echter weinig aan bod.

Wel besprak Rutte onder meer de kunst van het handenschudden met Donald Trump. "Uit onhandigheid trekt Trump je meteen naar zich toe", zei Rutte volgens Het Parool. "Dat geeft een lullig beeld op televisie. Hoe voorkom je dat?" Ruttes truc: een hand tegen de elleboog van Trump, waarmee de president op gepaste afstand blijft.