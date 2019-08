De bandleden van Blink-182 zijn zaterdag aan de schietpartij in een winkelcentrum in de Amerikaanse stad El Paso (Texas) ontsnapt waarbij zeker twintig doden en tientallen gewonden vielen.

De mannen waren net op weg naar het bewuste winkelcentrum toen ze werden gealarmeerd door hun beveiligers.

"We zagen tientallen politiewagens en helikopters", schrijft bassist Mark Hoppus op Twitter. "We gingen terug naar het hotel en zetten de televisie aan om te zien wat er aan de hand was."

In het hotel werd vervolgens omgeroepen dat er mogelijk nog een schietpartij gaande was, maar nu aan de overkant van de straat. Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn.

De vermoedelijke dader is een 21-jarige man, die kort na de schietpartij werd opgepakt. De politie arresteerde in totaal drie verdachten.

Het optreden dat Blink-182 zondag zou geven in El Paso is uit medeleven met de slachtoffers van de schietpartij uitgesteld. "We sturen onze liefde naar alle mensen uit El Paso", schrijft de band.