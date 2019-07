Films & Series Ook Disney denkt aan productiestop in Georgia vanwege abortuswet Disney-topman Bob Iger overweegt te stoppen met filmen in de Amerikaanse staat Georgia als een nieuwe strenge abortuswet wordt aangenomen. Volgens hem willen veel Disney-medewerkers dan niet meer actief zijn in de staat. Dinsdag liet Netflix al weten over een productiestop in de staat na te denken.