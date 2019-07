Voormalig snowboardster Bibian Mentel heeft te horen gekregen dat er wederom tumoren bij haar zijn ontdekt. Ze bevestigt dit aan RTL Boulevard.

"Ik leef al zolang met kanker dat ik altijd wel voorbereid ben op slecht nieuws, maar er zijn weer uitzaaiingen", vertelt de voormalig sportvrouw. "Dit keer zijn het uitzaaiingen vanaf mijn ruggengraat naar boven. Op mijn nekhoogte zit weer een tumor, en lager op mijn rug ook. Ja, verschrikkelijk nieuws."

Bij Mentel werd al tien maal eerder kanker geconstateerd. Ze was herstellende van een zware operatie die eerder dit jaar plaatsvond. Mentel stelt dat het voelt alsof 'haar kaartenhuis van binnenuit instort', maar ze wil niet bij de pakken neer zitten. "Zolang ik me goed voel en leuke dingen kan blijven doen, proberen we toch maar samen te genieten van het leven", stelt ze.

Haar man Edwin zegt dat Mentel haar deelname aan Dancing With The Stars niet opgeeft. "We hebben ‘s morgens dansen en ’s middags bestralen, dan is ze de rest van de dag echt misselijk. Dan een rustdag, en daarna weer dansen", legt hij uit. Ze zegt zelf zich erg te kunnen optrekken aan het doen van leuke dingen, zoals dansen.

Mentel werd zesmaal Nederlands snowboardkampioen op de onderdelen halfpipe en snowboardcross. Nadat er botkanker werd geconstateerd met kans op uitzaaiingen in het bloed, werd haar been geamputeerd. In 2002 werd ze met een prothese opnieuw Nederlands kampioene snowboardcross. Ze behaalde zowel op de Paralympische Spelen van 2014 als 2018 gouden medailles.