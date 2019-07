Actrice Sophie Turner en zanger Joe Jonas zijn zaterdagavond opnieuw getrouwd. De twee gaven elkaar het jawoord bij zonsondergang, in de tuinen van een kasteel in Zuid-Frankrijk.

Turner en Jonas trouwden bij Château de Tourreauin het Zuid-Franse Sarrians, waar het zaterdagmiddag nog 39 graden werd.

Naast Joe's broers Kevin en Nick was ook actrice Maisie Williams aanwezig. Zij speelde tien jaar lang het zusje van Turner in Game of Thrones, de actrices werden goede vriendinnen.

Turner en Jonas zijn sinds 2016 samen, in 2017 verloofden de twee zich.

Eigenlijk zijn ze al langer getrouwd, op 2 mei gaven ze elkaar het jawoord in Las Vegas. Turner zei later meermaals dat die huwelijksvoltrekking niet als haar echte bruiloft voelde. Het stel had destijds al plannen voor een grootse bruiloft in Europa.