James Corden weet nog niet hoelang hij wil doorgaan met het presenteren van de Late Late Show. De Britse komiek wil rekening houden met de wensen van zijn familie bij het maken van de beslissing, vertelt hij aan Daily Mail.

Corden heeft tot 2020 een contract om de Late Late Show te presenteren, maar weet nog niet of hij het over een jaar wil verlengen. "Het is moeilijk. Het gaat om meer dan alleen wat ik zelf wil. Ons gezin is ver van huis en er zijn mensen thuis die we erg missen en om wie we veel geven. Zij worden ook ouder", legt de presentator uit.

Corden verhuisde vijf jaar geleden met zijn vrouw Julia Carey en zoon Max (8) naar Los Angeles om het praatprogramma te presenteren. In Los Angeles kregen ze dochters Carey (4) en Charlotte (1).

"Dan is er ook nog de vraag waar onze kinderen het beste naar school kunnen gaan en wat de meest geschikte omgeving voor hen is", aldus Corden.

Corden begon het het programmaonderdeel Carpool Karaoke bij de Late Late Show, wat een groot succes werd. Zo zong hij met onder anderen Madonna, Céline Dion, Adele, Mariah Carey en Bruno Mars in de auto.