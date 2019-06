Onlinekranten- en tijdschriftenkiosk Blendle stopt per 1 augustus met het micropaymentmodel en gaat volledig over op Blendle Premium. Voor dit abonnement betalen gebruikers 10 euro per maand en kunnen ze onbeperkt verhalen lezen en beluisteren.

Inmiddels maken 60.000 mensen gebruik van Blendle Premium, vertelt Blendle-eigenaar Alexander Klöpping dinsdag aan NU.nl.

"Meer dan 100.000 gebruikers betalen momenteel regelmatig voor een los artikel. Zo zijn we ook begonnen: dat mensen per verhaal een kwartje betalen. Het heeft ons toentertijd een hoop gebracht, maar het blijven kwartjes."

"Ik weet dat klanten zich bij betalen per artikel meer beperkt voelen, door de terugkerende beslissing om te moeten betalen. Je ziet dat terug in het gebruik dat bij Premium bijna drie keer meer is dan bij klanten die betalen per artikel, gemiddeld 22 minuten versus 8 minuten per dag."

Vanaf dinsdag staat het tabblad ‘Ontdek' in de Blendle-app, waarin gebruikers onbeperkt tijdschriften kunnen lezen, artikelen gebundeld per onderwerp kunnen volgen - zoals klimaat en wetenschap - en kunnen zoeken in het artikelarchief. Hiermee stapt de onlinekiosk af van pdf-artikelen en wordt er meer gefocust op fotografie en mobiel lezen. Er kan niet meer onbeperkt door kranten worden gebladerd, maar de redactie zal wel een selectie maken van de meest opvallende verhalen.

'Wij kunnen ervaring van papier niet evenaren'

Klöpping is niet bang dat mensen nu minder snel een abonnement zullen nemen, ondanks dat ze via Blendle veel tijdschriften en een geselecteerd aantal krantenartikelen kunnen lezen.

"De ervaring van papier zullen wij nooit na kunnen doen. Een digitaal abonnement op bijvoorbeeld Quote bestaat nog niet en de mensen die juist op hun telefoon willen lezen, worden hierdoor bediend."

"Ons uiteindelijke doel is om kwaliteitsjournalistiek toegankelijk te maken, net zoals we aan het begin ook wilden", legt Klöpping uit. "En dat gebruikers daarvoor een Premium-abonnement willen nemen, net zoals je voor bijvoorbeeld Spotify doet. Mensen zijn tegenwoordig niet meer voldoende fan van één titel en dan is dit een uitkomst."