Amsterdam heeft René Froger donderdag geëerd voor zijn inzet als ambassadeur van de stad en voor het werk dat hij doet voor goede doelen. De zanger kreeg de Andreaspenning uit handen van locoburgemeester Touria Meliani.

Froger groeide op in de Jordaan en begon zijn zangcarrière in het café van zijn ouders. Na veel grote hits stond hij in 2005 voor het eerst samen met Gerard Joling en Gordon als de Toppers in de Arena. De zanger zet zich ook in voor vele goede doelen, zoals Voedselbanken Nederland, KWF Kankerbestrijding, Kika, CliniClowns en het Astma fonds.

De Andreaspenning is een onderscheiding voor mensen die prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam. Ook mensen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet, komen in aanmerking voor de onderscheiding.