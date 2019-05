Zangeres en musicalster Romy Monteiro is zondag gecrasht op Circuit Zandvoort, waar de Jumbo Racedagen worden gehouden. Monteiro deed mee aan de Ladies GT Race.

Het is onduidelijk hoe ze eraan toe is. Ze is met een ambulance weggebracht.

Een woordvoerder van Jumbo laat weten dat Monteiro "continu bij kennis is geweest" en dat ze volgens de standaardprocedure "ter controle naar het ziekenhuis" is gebracht. "We nemen altijd het zekere voor het onzekere", aldus de zegsvrouw.

Tijdens de racedagen was presentatrice Sandra Schuurhof ook al betrokken bij een ongeval op het circuit. Het ging vrijdag mis tijdens een oefenronde.

Met hoge snelheid vloog Schuurhof uit de bocht en reed ze de auto total loss. De Hart van Nederland-presentatrice is flink geschrokken, maar maakt het verder goed.