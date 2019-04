Geraldine Kemper stapt na tien jaar over van BNNVARA naar RTL. De presentatrice verkast per 1 juni, maken de twee televisiezenders donderdag bekend.

RTL laat weten dat Kemper in ieder geval Expeditie Robinson Videoland gaat presenteren. Daarnaast zal ze de backstagerol bij The voice of Holland van Jamai Loman overnemen. Welke andere programma's ze gaat doen, wordt later bekend.

"Het is tijd voor nieuwe kansen en ik heb hier zo veel zin in", reageert de 29-jarige Kemper. "Ik heb met heel veel plezier tien jaar bij BNNVARA gewerkt en prachtige programma's mogen maken. Ik ben er opgegroeid en heb mezelf kunnen ontwikkelen."

"Het is even slikken om het warme nest te verlaten, maar ik ben klaar voor de volgende stap. Een nieuwe zender, nieuwe collega's en geweldige nieuwe programma's waar ik nog meer kan groeien. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan bij zowel de zender als Videoland."

RTL reageert verheugd, BNNVARA blikt trots terug

Peter van der Vorst, directeur content en marketing van RTL, reageert ook verheugd. "We hebben al heel lang een oogje op Geraldine. Ze heeft zich in de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een zeer veelzijdige en geliefde presentatrice en programmamaker. Ze is enthousiast, inhoudelijk sterk en niet bang om zichzelf te laten zien. Ik kijk ernaar uit om de komende jaren samen met haar te gaan werken aan mooie nieuwe formats waarin ze haar talenten nóg verder kan ontplooien. Zowel op locatie als in de studio."

Kemper werkte tien jaar voor BNNVARA. Directeur content Gert-Jan Hox zegt trots terug te kunnen kijken op die tijd. "Tien jaar geleden, op negentienjarige leeftijd, won Geraldine het BNN-programma Sterretje Gezocht. Daarna heeft ze fantastische programma's gemaakt voor BNNVARA (voorheen BNN) als Try Before You Die, Spuiten en Slikken, Trippers, Misbruikt, Verkracht of Niet, Proefkonijnen en Je Zal Het Maar Zijn."

"Ook heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan het maken van mooie verhalen als reispresentatrice van 3 op Reis", vervolgt Hox. "Haar onbevangen enthousiasme en interesse voor persoonlijke verhalen maakte haar een zeer waardevolle kracht voor BNNVARA. De rest van Nederland is dit talent ook opgevallen, want vier keer werd ze genomineerd voor de Zilveren Televizier-Ster Vrouw."

"De afgelopen tien jaar heeft Geraldine zich ontwikkeld van jonge bevlogen Volendamse naar een professionele, ambitieuze televisievrouw die nu een mooie nieuwe uitdaging tegemoet gaat. We kijken met heel veel plezier en trots terug op alles wat ze voor ons heeft gemaakt. We gaan 'Ger' ontzettend missen en wensen haar veel succes en plezier bij RTL."

Eerder dit jaar werd al bekend dat Kemper een samenwerking aanging met Chantal Janzens mediaplatform &C. Janzen is zelf al jaren aan RTL verbonden als presentatrice.