De Zweedse Robyn heeft haar concert in de Melkweg van 10 april verplaatst. De zangeres zal nu op 26 juni optreden in de Amsterdamse AFAS Live. Dit maakt concertorganisator MOJO bekend.

Wegens onvoorziene logistieke redenen zag Robyn zich genoodzaakt het concert naar 26 juni te verplaatsen. Omdat de vraag naar kaartjes voor de show in de Melkweg groot was, is besloten het nieuwe concert in het grotere AFAS Live te houden.

De kaartverkoop voor het optreden in AFAS Live begint op zaterdag 30 maart. Reeds gekochte kaarten voor de Melkweg blijven geldig.

Robyn maakte eind vorig jaar haar comeback met het album Honey, haar eerste solowerk in acht jaar. In Nederland is de zangeres vooral bekend van hits als Dancing On My Own en With Every Heartbeat.