Pierce Brosnan en Justin Theroux zijn toegevoegd aan de cast van de horrorfilm False Positive. In de productie van A24 zal ook Ilana Glazer een rol spelen, meldt Variety.

Actrice en comédienne Glazer produceert de film waar ze ook aan heeft meegeschreven. De regie is in handen van John Lee. Naast Glazer, Theroux en Brosnan krijgen Zainab Jah, Gretchen Mol, Sophia Bush en Josh Hamilton een rol.

De productie van False Positive is inmiddels van start gegaan, maar het is nog niet bekendgemaakt waar de film precies over gaat en welke rollen Borsnan en Theroux gaan vertolken. De film moet in 2020 in de bioscoop verschijnen.

Theroux was onlangs nog te zien in de film On The Basis Of Sex terwijl Brosnans laatste wapenfeit een rol in de actiefilm Final Score was.