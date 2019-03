Achterklap Aanklager gelooft niet in onschuld Empire-acteur Jussie Smollett Het OM in Chicago liet dinsdag de zestien aanklachten tegen Empire-acteur Jussie Smollett vallen. Toch geloven de aanklagers niet in de onschuld van de acteur. Dat verklaarde openbaar aanklager Joseph Magats dinsdag in een interview met CBS Chicago.