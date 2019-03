Lorde gaat een optreden geven tijdens een benefietconcert voor de slachtoffers van de aanslag in Christchurch. De Nieuw-Zeelandse zangeres zal op 17 april haar opwachting maken in het Christchurch Stadium.

Onder de naam You Are Us/Aroha Nui worden er twee concerten georganiseerd, waarvan de eerste op 13 april plaatsvindt in Auckland.

Op 17 april volgt een evenement in het Christchurch Stadium, waarbij Lorde, die bekend is van hits als Royals en Green Light, een optreden geeft. Alle opbrengsten gaan naar het Our People, Our City-fonds.

"De impact op onze moslimgemeenschap is groot en ze zullen onze steun voor langere tijd nodig hebben", zegt de burgemeester van Christchurch Lianne Dalziel in een toelichting.

Op 15 maart kwamen vijftig mensen om het leven bij schietpartijen in twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad.