Gerard Joling heeft zich voor de komende twee jaar exclusief verbonden aan RTL. Dat maakte de zender dinsdagavond bekend.

Vanaf september is de zanger te zien als jurylid in de nieuwe muzikale tv-show The Masked Singer, een format dat van oorsprong uit Korea komt en een hit is in de Verenigde Staten. In het programma treden bekende personen in vermomming op en is het aan de juryleden om te raden wiens stem er te horen is. RTL meldt dat er nog meer programma's op stapel liggen.

Joling reageert verheugt op de nieuwe plannen. "Een geweldige eer de komende jaren voor RTL aan de slag te gaan. Ik werk al lang met veel plezier met ze samen. RTL stelt me prachtige programma’s in het vooruitzicht. Een mooi contract met mooie plannen voor de toekomst."

Ook Sven Sauvé, CEO van RTL, zegt uit te kijken naar de samenwerking. "Met zijn oprechte interesse in mensen krijgt hij altijd de echte verhalen boven tafel. De man heeft bovendien de meest aanstekelijke lach van Nederland. We geven zijn humor en ontwapenende persoonlijkheid de komende jaren graag alle ruimte bij RTL."

Joling is inmiddels bijna 25 jaar te zien bij RTL en maakte intussen ook oa programma's voor SBS, bijvoorbeeld als presentator van Shownieuws en verschillende talentenjachten. Vanwege zijn nieuwe contract zal hij de komende twee jaar uitsluitend bij RTL te zien zijn.