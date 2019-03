Rosie O'Donnell zou als kind zijn misbruikt door haar vader. De presentatrice doet de onthulling in een boek over de talkshow The View waar ze enkele jaren aan meewerkte, meldt Variety woensdag.

De 56-jarige presentatrice en comédienne, die altijd open is geweest over de moeilijke relatie met haar alcoholistische vader, vertelt dat het misbruik al op jonge leeftijd was begonnen. "En toen mijn moeder overleed, eindigde het opeens op een hele rare manier, omdat hij de zorg voor vijf kinderen op zich moest nemen."

O'Donnell zegt dat ze niet graag praat over wat er gebeurd is. "Natuurlijk verandert het je. Elk kind in dezelfde situatie voelt zich machteloos. Vooral omdat degene die je erover zou willen vertellen juist de persoon is die het je aandoet", aldus de presentatrice.

De vader van O'Donnell overleed in 2015. Hoewel O'Donnell tot nu toe nooit over het seksueel misbruik heeft verteld, komt ze al jarenlang op voor andere slachtoffers.

Zo was de presentatrice een van de eersten die het opnam voor Dylan Farrow, de adoptiedochter van regisseur Woody Allen, die claimt misbruikt te zijn door haar vader. Ook is ze altijd open geweest over haar geloof in de schuld van Bill Cosby en Roman Polanski.

Bekend door The Rosie O'Donnell Show

De televisiepersoonlijkheid werd bekend met haar praatprogramma The Rosie O'Donnell Show, dat werd uitgezonden van 1996 tot 2002. Daarvoor trad O'Donnell vooral op als stand-upcomedian. Ook acteerde ze onder andere in de films A League of Their Own, Sleepless in Seattle en The Flintstones.

De presentatrice was in 2006 en 2007 te zien als moderator in twee seizoenen van The View. In 2014 keerde ze voor zes maanden terug in de talkshow.