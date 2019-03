Peter Faber heeft alle komende voorstellingen van zijn onemanshow 75 Hoera! afgezegd. In een interview met Privé vertelt de acteur dat hij oververmoeid is.

Faber onderging eerder een hartoperatie en werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis na vermeende hartklachten. De 75-jarige acteur vertelt nu dat hij geen nieuwe problemen aan zijn hart heeft, maar wel kampt met zware vermoeidheid. "Ik ben er op tijd bij, anders was het helemaal misgegaan."

De theater- en filmacteur blies afgelopen vrijdag een voorstelling in Veldhoven af nadat hij last had gekregen van kortademigheid. Inmiddels zijn ook andere geplande optredens geannuleerd. Op de website van De Meerse in Hoofddorp is te lezen dat kaartkopers persoonlijk bericht krijgen over de gang van zaken.

"Mijn lijf is mijn beste vriend en het is goed dat ik door hem ben gewaarschuwd", vertelt Faber. "Bovendien wil ik voorlopig nog geen afscheid nemen van mijn kinderen en kleinkinderen. Dat is het allemaal niet waard. Dan maar een tandje lager in de versnelling." Faber geeft daarnaast aan dat hij er nog niet aan denkt om volledig te stoppen.

Faber werd in de jaren zeventig bekend met Keetje Tippel, Soldaat van Oranje en de titelrol in de boekverfilming Max Havelaar. In 1975 won hij een Louis d'Or, de belangrijkste toneelprijs, voor Avondrood. Later verscheen hij ook in komische filmrollen, zoals in Schatjes! en het vervolg Mama is boos!

In 1991 ontving Faber zijn tweede Louis d'Or, ditmaal voor Het Koekoeksnest. Vorig jaar was hij nog te zien als dementerende vader in Taal is zeg maar echt mijn ding.