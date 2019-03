Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Amusementsprogramma: Mr. Frank Visser doet uitspraak

21.30-22.30 uur op SBS6

René heeft het pad tussen zijn bollenkwekerij en het huis van zijn buren Loek en Anja gekocht om met zijn landbouwmachines bij zijn bedrijf te kunnen komen. Daar steken we een stokje voor, moeten de buren gedacht hebben, want zij plantten doodleuk een fleurig bloemenperkje op het pad.

Detectiveserie: Endeavour

21.25-23.00 uur op NPO1

Een leraar van een elitaire jongensschool verdwijnt op mysterieuze wijze. Als het onderzoeksteam vervolgens verongelukt, gaan Endeavour Morse en Shirley Trewlove undercover en raken ze verstrikt in een duistere wereld vol geheimen.

Docuserie: Andere Tijden

21.20-22.00 uur op NPO2

Eind deze maand is het vijftig jaar geleden dat John Lennon en Yoko Ono in het Hilton Hotel in Amsterdam hun roemruchte Bed-in for Peace hielden. Aan Lennon-biograaf Ray Connolly de vraag of Lennon wel de vredesapostel was waar hij zo graag voor doorging.

Film: Inferno

20.30-23.00 uur op Net5

In deze verfilming van het gelijknamige boek van Dan Brown wil een wetenschapper een virus loslaten waarmee hij de halve wereldbevolking kan uitroeien. Met zijn actie wil hij onze veel te volle planeet redden. Voordat daar een stokje voor gestoken kan worden, moet zoals altijd professor Robert Langdon (Tom Hanks) weer veel raadsels en puzzels oplossen.

Film: Shooter

20.30-23.05 uur op RTL 7

Als de partner van sluipschutter Bob Lee Swagger (Mark Wahlberg) bij een vredesmissie wordt gedood, zegt hij de mariniers vaarwel. Tot de sinistere kolonel Isaac Johnson (Danny Glover) voor zijn hutje in de bergen staat en vraagt of hij een aanslag op de president wil voorbereiden. Op het moment dat Wahlberg accepteert, weten we het al: dit is een valstrik.

