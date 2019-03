Wes Ball, regisseur van de Maze Runner-trilogie, gaat een stripverhaal verfilmen met Andy Serkis en Thomas Brodie-Sangster in de hoofdrollen. Dat meldt The Hollywood Reporter zaterdag.

Mouse Guard speelt zich af in een middeleeuwse wereld en gaat over een groep muizen die hun rijk moet beschermen voor gevaarlijke dieren. The Hollywood Reporter omschrijft de nieuwe film als een "Game of Thrones met muizen".

Serkis speelt een boosaardige muis, terwijl Brodie-Sangster een van de jongste leden van de gemeenschap speelt. Door middel van de motioncapturetechniek, worden ze digitaal omgetoverd tot muizen. Serkis deed dat al eerder onder meer bij The Lord of the Rings- en de nieuwe Planet of the Apes-filmreeks, waarbij hij respectievelijk te zien was als Gollum en hoofdaap Caesar.

Voor Serkis is het de eerste samenwerking met Ball. Brodie-Sangster speelde al een belangrijke rol in de Maze Runner-trilogie. Mouse Guard wordt gemaakt in de studio van WETA, onder meer bekend van Avatar en Peter Jacksons spektakelfilms als Lord of the Rings en The Hobbit.