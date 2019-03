Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

James Morrison - So Beautiful

De Britse zanger met het rauwe stemgeluid is na vier jaar terug met nieuwe muziek. Zijn album You're Stronger Than You Know is vrijdag uitgekomen en bevat weer de soulvolle liefdesliedjes die we van de zanger gewend zijn. In de uptempo ballad So Beautiful bezingt hij een liefde die hij te lang over het hoofd zag.

Hardwell en Mike Williams - I'm Not Sorry

Ook al treedt Hardwell de komende tijd niet meer op vanwege de hoge werkdruk, nieuwe muziek brengt hij gelukkig nog altijd uit. Zijn nieuwe single I'm Not Sorry is een samenwerking met dj Mike Williams en liet hij in 2018 al horen tijdens één van zijn laatste optredens.

Dido - Take You Home

Het was even stil rondom de Britse zangeres Dido, die tussen 1999 en 2004 onder meer hits scoorde met Thank You, White Flag en Life for Rent. Haar in 2013 verschenen album was niet erg succesvol. Maar nu is Dido terug met haar nieuwe plaat Still On My Mind en haar bijbehorende tournee, waarmee ze in mei Paradiso aandoet. Take You Home heeft weer dat oude Dido-gevoel, met als nieuw element wat lichte dancebeats.

Duncan Laurence - Arcade

Eindelijk is het dan bekend: het nummer waarmee Nederland naar het Eurovisie Songfestival gaat, is Arcade van de Duncan Laurence. De zanger is nog relatief onbekend, maar zijn nummer krijgt sinds de onthulling in De Wereld Draait Door van afgelopen donderdag overwegend positieve reacties van de professionals en het publiek. Maar is het goed genoeg om de finale te halen?

Billie Eilish - wish you were gay

Deze zeventienjarige singer-songwriter Billie Eilish is ondanks haar leeftijd al een grote popster. Ze is niet alleen populair onder tieners, maar ook onder serieuze muziekrecensenten. Eilish scoorde al hits met Ocean Eyes en When the Party's Over. Haar nummer Bored verscheen op de soundtrack van de populaire Netflix-serie 13 Reasons Why. Haar debuutalbum When we all fall asleep, where do we go? verschijnt op 29 maart. Tot die tijd kunnen we genieten van de single wish you were gay.

Yung Felix, Chivv, Bizzey, Kraantje Pappie - Last Man Standing

Voor zijn nieuwe single Last Man Standing zocht Yung Felix wederom de samenwerking met Chivv, Bizzey en Kraantje Pappie. Slim, want de Nederlandse hiphopper scoorde met hetzelfde trio een grote hit met Ja!, dat de eerste plaats behaalde in de Single Top 100 en de vijfde plaats in de Top 40. Of dit net zo'n grote hit wordt, is nog niet te zeggen. Maar het is wel een perfect nummer om je weekend mee te beginnen.

