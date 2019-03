De Nederlandse versie van TINA - De Tina Turner Musical beleeft op 9 februari 2020 zijn première in het Beatrix Theater in Utrecht.

De musical, die is geproduceerd door Stage Entertainment Nederland, was eerder al in Londen en Hamburg te zien en staat in het najaar van 2019 op Broadway.

TINA - De Tina Turner Musical vertelt het levensverhaal van Turner vanaf haar jeugd in Nutbush in de Amerikaanse staat Tennessee tot aan haar succesvolle carrière.

Het script werd geschreven door Katori Hall, in samenwerking met de Nederlandse schrijvers Frank Ketelaar en Kees Prins, die in Nederland eerder musicals als Hij Gelooft In Mij en De Tweeling schreven.

De musical is door Turner geautoriseerd als de enige musicalproductie over haar leven. De productie is nog op zoek naar Nederlandse acteurs en dansers. Ook is nog niet bekend wie de zangeres gaat spelen.