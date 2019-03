Voor Willeke Alberti is het nummer Telkens Weer haar favoriete lied uit haar eigen repertoire.

"Dat lied heeft álles. Toen ik het opnam, besefte ik niet eens hoe bijzonder het was en hoe belangrijk het zou worden. Ik heb nu een nieuw arrangement gehoord met strijkers eronder, het bezorgt me nog steeds kippenvel", aldus de zangeres in een interview met De Telegraaf.

De tekst van Telkens Weer werd geschreven door Friso Wiegersma voor Alberti's titelrol in de speelfilm Rooie Sien uit 1975. De muziek was van de hand van Ruud Bos.

Het mooie van haar repertoire vindt de zangeres dat het alle generaties aanspreekt. "Ik heb zoveel te delen met ze. De jongste kinderen kennen me weer als Tante Perenboom uit Woezel en Pip. Als ik zeg dat ik Tante Perenboom ben, dan vallen die kinderen van hun stoel. Mijn kleinkinderen - ik heb er zeven nu - kunnen het bijna niet geloven."

Geen afscheidsconcert

Alberti wordt volgend jaar 75 jaar en geeft ter ere daarvan op 5 oktober in AFAS Live het concert De Show Van Mijn Leven. Hoewel de zangeres tijdens de show vooral zal terugkijken op haar inmiddels zestig jaar durende carrière, is het volgens Alberti geen afscheidsconcert, maar is ze wel van plan het rustiger aan te doen.

"Niet eens voor mezelf, maar voor anderen die de risico's nemen. De 75 zit er toch aan te komen en dan nog een grote tournee aangaan... Ik vind dat ik dat niet moet doen."

Alberti is van mening dat het een te grote verantwoordelijkheid is om op zich te nemen, vooral voor de mensen die eraan meewerken en er voor hun inkomen afhankelijk van zijn. "Dat wil ik niet meer, daar slaap je soms niet van", aldus de zangeres.