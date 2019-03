Carice van Houten had het zwaarder dan ze had gedacht na de laatste opnames van de hitserie Game of Thrones, vertelt ze in een interview met het Britse Country and Town House.

"Ik huilde veel", vertelt de 42-jarige actrice in het Engelstalige interview. "Je weet dat het einde in zicht is en daar bereid je je op voor, maar toch komt het als een schok. Ik was verrast door hoe emotioneel ik werd. Het is niet zomaar een rol, maar zeven jaar van je leven die tot een eind komen."

In de HBO-serie, die volgende maand aan het laatste seizoen begint, is Van Houten te zien als de heks Melisandre. De actrice laat weten het jammer te vinden dat haar personage nooit in een scène met Cersei (Lena Heady) te zien is geweest, een andere machtige vrouw uit Game of Thrones.

"Dat had ik geweldig gevonden. De verhaallijnen kwamen gewoon niet samen. Een gemiste kans, vind ik. Zo verschillend zijn ze niet. Het zijn beiden loners."

Komt een vrouw bij de dokter grootste uitdaging

Gevraagd naar de grootste uitdaging in haar carrière, houdt Van Houten het dicht bij haar eigen wortels. "In iedere rol zitten uitdagingen, of dat nou een perfect accent, het overweg kunnen met medeacteurs of een personage sympathiek en interessant maken is."

"Maar het moeilijkst vond ik het spelen van Carmen in Komt een vrouw bij de dokter. Ik vond het heel belangrijk om dat niet te melodramatisch te maken en ik ben er trots op dat ik daarin geslaagd ben."

Van Houten is vanaf 14 april in het achtste en laatste seizoen van Game of Thrones te zien. Later dit jaar verschijnt ze in onder meer het Nederlandstalige liefdesdrama Instinct, het regiedebuut van Halina Reijn. Marwan Kenzari is daarin haar tegenspeler.