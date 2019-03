De documentaire over Joes Kloppenburg, die in 1996 dodelijk slachtoffer werd van zinloos geweld, wordt gratis beschikbaar gesteld. Vanaf 29 maart is de film te zien bij Pathé Thuis.

De film was in eerste instantie alleen bedoeld als lesmateriaal voor middelbare scholen, meldt Shownieuws donderdag.

In de documentaire ontmoet Jan Kloppenburg, vader van het slachtoffer, de man die in eerste instantie bij de veelbesproken straatruzie in Amsterdam werd mishandeld. Yiannis Zafiris werd gered door de 26-jarige Joes Kloppenburg, die vervolgens zelf het slachtoffer werd van mishandelingen. Daaraan overleed hij kort daarna. Voor de documentaire onmoetten de twee mannen elkaar voor het eerst in 22 jaar.

De 21-jarige producent en regisseur Jesse Bleekemolen maakte eerder in eigen beheer de bioscoopfilm Fataal. Ook deze film heeft zinloos geweld als thema. Die film gaat inmiddels het land door als lesmateriaal en heeft tot nu toe meer dan vijftienduizend scholieren bereikt. Kloppenburg en Zafiris hebben zich ook verbonden aan dit project met de naam Met school naar Fataal.