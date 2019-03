De Gouden Kalveren in de categorieën speelfilm en lange documentaire krijgen een vernieuwde stemprocedure. In plaats van dat stemmers alle Nederlandse films moeten zien, wordt er eerst een voorselectie gemaakt om de nominaties mee te bepalen.

Festivaldirecteur Silvia van der Heiden van het Nederlands Film Festival laat woensdag in een reactie aan NU.nl weten dat het prijzengala meerdere klachten vanuit de Dutch Academy For Film had ontvangen. De klachten gingen over de hoeveelheid films die ieder lid moest bekijken.

"Het afgelopen jaar waren dat veertig speelfilms en veertig documentaires. Met de nieuwe procedure willen we het aantrekkelijker maken om te stemmen", aldus Van der Heiden.

De procedure wordt al langer toegepast bij de Oscars voor de beste lange documentaire, vertelt Van der Heiden. In het geval van de Gouden Kalveren worden per stemmer vijftien films willekeurig toegewezen. Die krijgen vervolgens een cijfer van 1 tot 10. De speelfilms en documentaires met de hoogste notering (vijftien per categorie) komen in de voorselectie. Daaruit worden de nominaties bepaald.

Procedure zo betrouwbaar mogelijk gemaakt

Of de nieuwe procedure fraude in de hand kan werken, door bijvoorbeeld via lage cijfers een bepaalde film buiten de voorselectie te houden, acht Van der Heiden niet waarschijnlijk. "Dat hangt af van het aantal stemmers en die groep zou groot genoeg moeten zijn om eventuele fraudegevallen glad te trekken. We hebben de procedure in ieder geval zo betrouwbaar mogelijk gemaakt, zodat iedere film door voldoende mensen bekeken wordt. Twee hoogleraren hebben daarvoor met ons meegerekend."

De Dutch Academy For Film breidt dit jaar zijn ledenaantal uit door voor het eerst ook televisiemakers toe te laten. Sytze van der Laan, een van de oprichters, laat in een reactie weten dat de groep bij de komende uitreiking in totaal zo'n vijfhonderd stemmers zal tellen.

De belangrijkste filmprijzen van Nederland worden sinds 2015 bepaald door vaklieden, net als bij de Oscars. Vorig jaar haalde Bankier van het Verzet het recordaantal van elf nominaties binnen. Daarvan werden er uiteindelijk vijf verzilverd.