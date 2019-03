Ali B is van plan een concert voor eenzame ouderen te organiseren in de Amsterdamse muziekzaal AFAS Live. De rapper kwam op het idee na een bezoek aan een zorgcentrum, zo laat hij maandagavond weten in De Wereld Draait Door.

Ali B, die het zorgcentrum bezocht voor opnames van The Voice of Holland met finalist Menno, raakte daar in gesprek met een vrouw in een rolstoel, die hem vroeg een rondje met haar te lopen omdat niemand anders dat wilde doen.

"Dat tekende haar eenzaamheid. Toen hebben we het liedje Geef mij maar Amsterdam voor haar gezongen. En zij zong mee, dat ontroerde mij", aldus de rapper.

Ali B is nu van plan om een concert voor eenzame ouderen te organiseren. Hij laat weten al contact te hebben gelegd met AFAS Live dat positief reageerde op het voorstel.

"Dan gaan we allemaal oude liedjes voor ze zingen. Je wil gewoon nut hebben en als je zingt voor die mensen heeft het gewoon nut."

Het is nog niet bekend wanneer het concert plaatsvindt.