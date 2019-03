Ben Affleck, die al jaren kampt met alcoholisme, is van mening dat zijn verslaving bij hem hoort. "Ik vind het niet erg om erover te praten, alcoholisme is nu eenmaal onderdeel van mijn leven", aldus de acteur in een interview met Today.

De 46-jarige Affleck bevestigde vier maanden geleden dat hij onlangs wederom in een afkickkliniek behandeld werd voor zijn verslaving. De acteur zocht eerder al hulp in 2017.

"Het is iets waar ik mee om moet leren gaan", vertelt de acteur. "Maar het is niet een ding waar mijn hele identiteit uit bestaat en mijn hele leven om draait, maar meer iets waar ik altijd aan zal moeten blijven werken."

Affleck heeft twee dochters en een zoon uit zijn huwelijk met actrice Jennifer Garner, van wie hij in 2018 scheidde. "Zij zijn het belangrijkste in mijn leven en zullen altijd mijn focus zijn. Dat is wat me gelukkig maakt en de rest komt daarna", aldus de Gone Girl-acteur.